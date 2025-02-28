На поле были настоящие "львы": Карпаты в меньшинстве победили ЛНЗ в сверхэмоциональном матче

В пятницу, 28 февраля, состоялось сразу три матча 19-го тура УПЛ-2024/2025. В заключительном поединке дня львовские Карпаты сыграли против черкасского ЛНЗ.

Карпаты – ЛНЗ 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (п)

Удаление: Альварес, 30 (Карпаты)

Львовский клуб вынужденно принимал соперника в Житомире. Ведь на стадионе "Украина" возник форс-мажор с подогревом поля, сообщает 24 Канал.

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С первых секунд мяч под контроль взяли номинальные хозяева матча. Первый удар во встрече был нанесен Карпатами, но Чачуа пробил очень неточно после красивой комбинации.

На 9-й минуте Кинарейкин впервые вступил в игру. Момо пробил по центру ворот, прямо в руки Якива.

Уже в следующей атаке Кинарейкин потянул второй удар Момо. Очень остро было у ворот "львов".

На 17-й минуте Пасич выдал скоростной слалом, отдал на Кушниренко, которому не удалось забить. А на добивание Суареша собой удар заблокировал Стецьков, который заменял в центре защиты "львов" дисквалифицированного своего кума Бабогло, спасая хозяев от пропущенного гола.

В середине тайма Бруниньо заработал штрафной с опасного расстояния. Однако удар Мирошниченко взяла на себя стенка из игроков ЛНЗ.

Удаление для "зелено-белых"

На 30-й минуте Альварес заработал вторую желтую карточку, которая превратилась в удаление. Очень спорная желтая для испанца.

В конце тайма Бруниньо разрядил свою пушку - стойка спасла гостей от гола. Очень хороший момент упустили "зелено-белые".

Мощный второй тайм от "львов" в меньшинстве

На 55-й минуте Бруниньо в очередной раз продемонстрировал свой дриблинг, накрутив нескольких соперников, но его удар, и удар Сыча были заблокированы. Пидлепенец едва не запихнул мяч в ворота после пожара в штрафной гостей.

В середине тайма Драмбаев сыграл рукой в собственной штрафной – пенальти для Карпат. Бруниньо легко развел мяч и Кучеренко по разным углам ворот – 1:0.

На последних минутах ЛНЗ заработал штрафной вблизи линии штрафной площади "львов" - мяч пролетел рядом со стойкой.

Компенсированное до матча время Карпаты провели в атаках.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Карпат над ЛНЗ в Житомире. "Львы" реабилитировались в глазах своих болельщиков после выездного поражения от киевского Динамо (2:0).

После финального свистка Кушниренко получил вторую желтую карточку, которая превратилась в удаление уже после окончания поединка. Второй горчичник за фол на Невесу.

Команда Владислава Лупашко после победы набрала уже 27 баллов (5-е место) и сократила отставание от четвертого Полесья лишь до четырех пунктов. ЛНЗ с 22 очками остается 9-м.