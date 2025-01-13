Карпаты получили усиление из Кривбасса

Карпаты подписали футболиста криворожского Кривбасса. К составу команды присоединился Тимур Стецьков.

Недавно появились слухи, что Тимур Стецьков перейдет во львовские Карпаты. "Львы" официально сообщили о подписании футболиста, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Карпат.

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У Карпат новый игрок

Тимур Стецьков является воспитанником академии Днепра. В 19-летнем возрасте дебютировал в Премьер-Лиге за Александрию, в составе которой провел 53 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Летом 2022-го подписал контракт с Кривбассом. В прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Украины.

В общем Тимур сыграл 105 матчей и забил шесть голов. Новичок Карпат имеет опыт выступлений в Лиге Европы и в Лиге конференций, а также вызывался в молодежную сборную Украины.

Справка. В сезоне-2024/2025 Тимур Стецько сыграл 8 матчей за Кривбасс, в которых забил один гол.

Отметим, что контракт игрока с Карпатами рассчитан до 2028 года.