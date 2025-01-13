В субботу, 11 января, в Португалии разыграли Кубок лиги 2024-2025. В серии послематчевых пенальти победу одержала Бенфика.

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Чем отличился Трубин

Во время серии послематчевых пенальти украинец отразил удар Франсишку Тринкау, благодаря чему и принес победу команде. После сейва к Анатолию сразу же бросились в объятия украинского голкипера.

Через несколько секунд Трубин подошел к Тринкау, чтобы обнять его и поддержать из-за нереализованного пенальти. В это время футболисты Бенфики продолжали праздновать победу, пишет 24 канал со ссылкой на Cabine Desportiv.

Трубин поддерживает Тринкау: смотрите видео

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Анатолий Трубин сыграл 26 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 12 раз ворота оставались "сухими".