Спортинг – Бенфика 1:1 (пен. – 6:7)

Голы: Дьокереш, 43 (пен) – Шелдеруп, 29

В субботу, 11 января, в Португалии разыграли Кубок лиги 2024-2025. В финал вышли две команды из Лиссабона – Бенфика и Спортинг. Именно эти клубы и являются наиболее титулованными в этом турнире, сообщает 24 Канал.

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Трубин укротил "львов"

"Орлы" семь раз брали Кубок лиги, тогда как "львы" – четыре. Для украинца Анатолия Трубина это был шанс выиграть свой первый трофей в Бенфике, ведь прошлый сезон лиссабонцы завершили без наград.

Украинец ожидаемо попал в основу, а его команду считали небольшим фаворитом встречи. В конце концов Бенфика и владела инициативой и чаще била по чужим воротам.

В середине первого тайма Шелдеруп открыл счет с паса Ди Марии. Однако моменты Спортинга в целом были острее. Трубину пришлось сделать два сейва, но все же украинец не смог сохранить ворота на замке.

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Перед перерывом Спортинг заработал пенальти, который не без проблем реализовал Дьокереш. Трубин отразил его удар, но в свои ворота. Второй тайм не был насыщен моментами, поэтому победителя определила серия пенальти.

Там игроки били безошибочно вплоть до седьмых ударов. Именно там Анатолий и стал героем матча, отразив удар от Тринкау. Этот сейв позволил киперу выиграть первый свой трофей в Португалии, а Бенфике – в восьмой раз победить в Кубке лиги.

Видео голов и сэйва Трубина в матче Спортинг – Бенфика: