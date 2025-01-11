Борнмут – Вест Бромвич 5:1

Голы: Клюйверт 27, Уаттара, 34, 44, Семенйо, 47, Джеббисон 90+2 – Тейлор, 14

Сегодня, 11 января, состоялся матч третьего круга Кубка Англии сезона-2024/2025. Борнмут дома принимал гостей из Чемпионшипа – Вест-Бромвич, сообщает 24 канал.

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Борнмут быстро закрыл вопрос победителя

Первый тайм Забарный и компания начали довольно неудачно. Вест Бромвич первым открыл счет в кубковом поединке на 14-й минуте благодаря усилиям Калеба Тейлора.

Однако "дрозды" быстро потеряли свое преимущество в счете. Левый вингер Борнмута Джастин Клюйверт на 27-й минуте первого тайма восстановил паритет в игре.

Впоследствии Данго Уаттара забил на 34-й минуте и увеличил счет в пользу "вишен", а под конец тайма буркиниец отметился дублем, закрыв вопрос победителя в поединке.

Насыпали полный горшок голов

Второй тайм начался под контролем Борнмута. Что позволило "вишням" забить быстрый мяч.

Голом отметился англо-ганский нападающий Антуан Семенйо. В итоге счет стал совсем разгромным – 4:1 в пользу Борнмута.

"Вишни" понимали, что дело уже сделано и не спешили вперед. Игроки спокойно контролировали мяч, чтобы довести игру до логического завершения.

Под занавес второй половины кубкового поединка в Англии Борнмут окончательно добил Вест-Бромвич. В компенсированное время голом отметился Дэниел Джеббисон – 5:1.

В итоге Борнмут уверенно шагает в следующий раунд Кубка Англии сезона-2024/2025. Украинский защитник "вишен" Илья Забарный отыграл весь матч, показав надежную работу в обороне.