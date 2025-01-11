Борнмут – Вест Бромвіч 5:1
Голи: Клюйверт 27, Уаттара, 34, 44, Семенйо, 47, Джеббісон 90+2 – Тейлор, 14
Сьогодні, 11 січня, відбувся матч третього кола Кубка Англії сезону-2024/2025. Борнмут вдома приймав гостей з Чемпіоншипа – Вест-Бромвіч, повідомляє 24 канал.
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Борнмут швидко закрив питання переможця
Перший тайм Забарний і компанія розпочали досить невдало. Вест Бромвіч першим відкрив рахунок у кубковому поєдинку на 14-й хвилині завдяки зусиллям Калеба Тейлора.
Однак "дрозди" швидко втратили свою перевагу у рахунку. Лівий вінгер Борнмута Джастін Клюйверт на 27-й хвилині першого тайму відновив паритет у грі.
Згодом Данго Уаттара забив на 34-й хвилині та збільшив рахунок на користь "вишень", а під кінець тайму буркінієць відзначився дублем, закривши питання переможця у поєдинку.
Насипали повний горщик голів
Другий тайм розпочався під контролем Борнмута. Що дозволило "вишням" забити швидкий м'яч.
Голом відзначився англо-ганський нападник Антуан Семенйо. У підсумку рахунок став зовсім розгромним – 4:1 на користь Борнмута.
"Вишні" розуміли, що справу вже зроблено та не поспішали вперед. Гравці спокійно контролювали м'яч, щоб довести гру до логічного завершення.
Під завісу другої половини кубкового поєдинку в Англії Борнмут остаточно добив Вест-Бромвіч. У компенсований час голом відзначився Деніел Джеббісон – 5:1.
У підсумку Борнмут впевнено крокує у наступний раунд Кубка Англії сезону-2024/2025. Український захисник "вишень" Ілля Забарний відіграв увесь матч, показавши надійну роботу в обороні.