У суботу, 11 січня, в Португалії розіграли Кубок ліги 2024-2025. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобула Бенфіка.

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Чим відзначився Трубін

Під час серії післяматчевих пенальті українець відбив удар Франсішку Трінкау, завдяки чому і приніс перемогу команді. Після сейву до Анатолія одразу ж кинулися в обійми українського голкіпера.

Через кілька секунд Трубін підійшов до Трінкау, щоб обійняти його і підтримати через нереалізований пенальті. У цей час футболісти Бенфіки продовжували святкувати перемогу, пише 24 канал з посиланням на Cabine Desportiv.

Трубін підтримує Трінкау: дивіться відео

Відзначимо, що у сезоні-2024/2025 Анатолій Трубін зіграв 26 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 12 разів ворота лишались "сухими".