В воскресенье, 14 сентября, состоялись матчи Украинской Премьер-лиги 2025/2026. В заключительном противостоянии 5-го тура Карпаты сыграли против СК Полтава.

Матч начался в 18:00 на стадионе "Украина" во Львове. Команды были настроены на бой за важные три очка в турнирной таблице УПЛ 2025/2026, сообщает 24 канал.

Читайте также Шахтер неожиданно упустил победу над новичком УПЛ из-за спорного гола

Каким был ход матча Карпаты – Полтава?

Карпаты активно начали матч пытаясь забить быстрый гол. На старте матча "львы" создали опасный момент, но защита Полтавы сыграла надежно, что помогло гостям выйти в контратаку и создать свою возможность.

Однако обе команды не смогли забить в начале матча. Впоследствии Карпаты завладели мячом, заставив Полтаву защищаться и ошибаться при выходах из обороны. "Львы" были близки к голу, но подводила реализация.

На 21-й минуте Полтава смогла воспользоваться своей возможностью и открыть счет в матче на стадионе "Украина". Забитым мячом отметился Владимир Одарюк и вывел свою команду вперед.

В середине второго тайма Карпаты смогли взломать оборону Полтавы и сравнять счет в матче. На 68-й минуте голом в ворота команды гостей отметился бразилец Фабиано.

Больше голов Карпаты и Полтава голов не забивали. В итоге матч завершился ничьей со счетом 1:1.

Карпаты – Полтава 1:1

Голы: Фабиано, 68 – Одарюк, 21



Какое турнирное положение у команд?