Карпаты потеряли очки в напряженном матче с новичком УПЛ
- Матч Карпаты – Полтава завершился ничьей со счетом 1:1 на стадионе "Украина" во Львове.
- Голы забили: Владимир Одарюк на 21-й минуте для Полтавы и Фабиано на 68-й минуте для Карпат.
В воскресенье, 14 сентября, состоялись матчи Украинской Премьер-лиги 2025/2026. В заключительном противостоянии 5-го тура Карпаты сыграли против СК Полтава.
Матч начался в 18:00 на стадионе "Украина" во Львове. Команды были настроены на бой за важные три очка в турнирной таблице УПЛ 2025/2026, сообщает 24 канал.
Каким был ход матча Карпаты – Полтава?
Карпаты активно начали матч пытаясь забить быстрый гол. На старте матча "львы" создали опасный момент, но защита Полтавы сыграла надежно, что помогло гостям выйти в контратаку и создать свою возможность.
Однако обе команды не смогли забить в начале матча. Впоследствии Карпаты завладели мячом, заставив Полтаву защищаться и ошибаться при выходах из обороны. "Львы" были близки к голу, но подводила реализация.
На 21-й минуте Полтава смогла воспользоваться своей возможностью и открыть счет в матче на стадионе "Украина". Забитым мячом отметился Владимир Одарюк и вывел свою команду вперед.
В середине второго тайма Карпаты смогли взломать оборону Полтавы и сравнять счет в матче. На 68-й минуте голом в ворота команды гостей отметился бразилец Фабиано.
Больше голов Карпаты и Полтава голов не забивали. В итоге матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Карпаты – Полтава 1:1
Голы: Фабиано, 68 – Одарюк, 21
Какое турнирное положение у команд?
Карпаты после пятых сыгранных туров имеют в своем активе 4 очка – 4 ничьи и 1 поражение. "Львы" занимают 12 место в турнирной таблице УПЛ-2025/2026.
На счету Полтавы 4 зачетных пункта в 5 пяти матчах – 1 победа, 1 ничья и 3 поражения.
Следующие матчи команд: Карпаты сыграют против Оболони – 22 сентября, а Полтава встретится с Металлистом 1925 – 21 сентября.