Карпати втратили очки у напруженому матчі з новачком УПЛ
- Матч Карпати – Полтава завершився нічиєю з рахунком 1:1 на стадіоні "Україна" у Львові.
- Голи забили: Володимир Одарюк на 21-й хвилині для Полтави та Фабіано на 68-й хвилині для Карпат.
У неділю, 14 вересня, відбулися матчі Української Прем'єр-ліги 2025/2026. У заключному протистоянні 5-го туру Карпати зіграли проти СК Полтава.
Матч розпочався о 18:00 на стадіоні "Україна" у Львові. Команди були налаштовані на бій за важливі три очки у турнірній таблиці УПЛ 2025/2026, повідомляє 24 канал.
Яким був хід матчу Карпати – Полтава?
Карпати активно розпочали матч намагаючись забити швидкий гол. На старті матчу "леви" створили небезпечний момент, але захист Полтави зіграв надійно, що допомогло гостям вийти в контратаку та створити свою нагоду.
Проте обидві команди не змогли забити на початку матчу. Згодом Карпати заволоділи м'ячем, змусивши Полтаву захищатись та помилятися при виходах з оборони. "Леви" були близькі до гола, але підводила реалізація.
На 21-й хвилині Полтава змогла скористатися своєю нагодою та відкрити рахунок у матчі на стадіоні "Україна". Забитим м'ячем відзначився Володимир Одарюк та вивів свою команду вперед.
У середині другого тайму Карпати змогли зламати оборону Полтави та зрівняти рахунок у матчі. На 68-й хвилині голом у ворота команди гостей відзначився бразилець Фабіано.
Більше голів Карпати та Полтава голів не забивали. У результаті матч завершився нічиєю з рахунком 1:1.
Карпати – Полтава 1:1
Голи: Фабіано, 68 – Одарюк, 21
Яке турнірне становище у команд?
Карпати після п'ятих зіграних турів мають у своєму активі 4 очки – 4 нічиї та 1 поразка. "Леви" посідають 12 місце у турнірій таблиці УПЛ-2025/2026.
На рахунку Полтави 4 залікові пункти у 5 п'яти матчах – 1 перемога, 1 нічия та 3 поразки.
Наступні матчі команд: Карпати зіграють проти Оболоні – 22 вересня, а Полтава зустрінеться з Металістом 1925 – 21 вересня.