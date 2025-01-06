Дорогое удовольствие: сколько стоило объединение Карпат и Руха – СМИ

В последний день 2024 года львовские клубы Карпаты и Рух объявили о намерении объединиться. В новом сезона столица Галичины будет иметь одного представителя в элитном дивизионе чемпионата Украины.

По информации ТаТоТаке, сложное финансовое положение заставило владельца "желто-черных" Григория Козловского обратиться с предложением об объединении к прямому конкуренту – президенту Карпат Владимиру Маткивскому. За свое детище Козловский получит кругленькую сумму, пишет 24 Канал.

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Сколько Козловский заработал на объединении клубов

Соглашение между владельцами клубов ориентировочно оценивается примерно в 15 миллионов в валюте. Именно такую сумму получит Козловский за объединение. Точные цифры известны только участникам сделки.

Кроме того, Рух получит процент от будущей продажи игроков, которые перейдут в Карпаты. "Львы", кроме футболистов, получат в свое распоряжение замечательную инфраструктуру "желто-черных".

"Рух" сосредоточится на воспитании футболистов в собственной академии, которые будут пополнять главную команду Львова.

Напомним, что после осенней части чемпионата Карпаты и Рух расположились рядом в турнирной таблице. Команда Лупашко занимает шестую строчку, а подопечные Пономарева – седьмую.

Зимой Карпаты ожидают внушительный десант из Руха. По информации инсайдеров, "зелено-белых" пополнят Илья Квасница, Алексей Сыч, Олег Федор, Марко Сапуга и Евгений Пастух. Это еще не окончательный перечень, который может расшириться летом.