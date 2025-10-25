Карпаты и Рух с массовой дракой сыграли вничью во львовском дерби
- Львовское дерби между Карпатами и Рухом завершилось безголевой ничьей 0:0, с массовой потасовкой в компенсированное время.
- Карпаты закрепились на 10-й строчке с 12 очками, а Рух занимает 15-е место с 7 очками в турнирной таблице УПЛ.
В субботу, 25 октября, в рамках 10-го тура УПЛ состоялся матч между двумя львовскими командами –Карпатами и Рухом. В принципиальном дерби соперники не смогли определить победителя.
Два предыдущих очных матча в рамках чемпионата завершались в пользу Карпат. Турнирное положение обеих команд дополнительно побудило к бескомпромиссному противостоянию, пишет 24 Канал.
Как завершилось львовское дерби Карпаты – Рух?
Матч между принципиальными соперниками подтвердил статус дерби. Ни один из соперников не собирался проигрывать, а потому на каждом клочке поля шла ожесточенная борьба. Однако острыми голевыми моментами футболисты Карпат и Руха не радовали болельщиков.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. В конце матча полузащитник Руха Притула мог принести победу своей команде. Он опасно пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел рядом с девяткой.
Владислав Лупашко и Иван Федык заменами пытались изменить ход поединка. Настойчивые "львы" Краснопир и Фаби, появившиеся на поле во втором тайме, имели неплохие моменты на последних минутах, чтобы вырвать победу.
В компенсированное время футболисты обеих команд устроили потасовку, которая едва не переросла в драку. Однако арбитру удалось унять эмоции желтыми карточками. После этого инцидента три "руховца" выбежали на одного игрока "Карпат", но Клайвер не смог попасть в ворота из удобной позиции.
В итоге львовское дерби завершилось безголевой ничьей – 0:0.
Карпаты – Рух 0:0
Турнирное положение Карпат и Руха?
- Ничейный результат не позволил Карпатам улучшить турнирное положение в таблице УПЛ. В 10 поединках "львы" заработали 12 очков и закрепились на 10-й строчке.
- Рух в матче с фаворитом заработал одно очко. Команда Ивана Федыка занимает 15 место, имея в активе 7 баллов.
- В следующем туре Карпаты сыграют на выезде с ЛНЗ (3 ноября), а Рух в Киеве встретится с Зарей.