Карпаты и Рух с массовой дракой сыграли вничью во львовском дерби

В субботу, 25 октября, в рамках 10-го тура УПЛ состоялся матч между двумя львовскими командами –Карпатами и Рухом. В принципиальном дерби соперники не смогли определить победителя.

Два предыдущих очных матча в рамках чемпионата завершались в пользу Карпат. Турнирное положение обеих команд дополнительно побудило к бескомпромиссному противостоянию, пишет 24 Канал.

Как завершилось львовское дерби Карпаты – Рух?

Матч между принципиальными соперниками подтвердил статус дерби. Ни один из соперников не собирался проигрывать, а потому на каждом клочке поля шла ожесточенная борьба. Однако острыми голевыми моментами футболисты Карпат и Руха не радовали болельщиков.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. В конце матча полузащитник Руха Притула мог принести победу своей команде. Он опасно пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел рядом с девяткой.

Владислав Лупашко и Иван Федык заменами пытались изменить ход поединка. Настойчивые "львы" Краснопир и Фаби, появившиеся на поле во втором тайме, имели неплохие моменты на последних минутах, чтобы вырвать победу.

В компенсированное время футболисты обеих команд устроили потасовку, которая едва не переросла в драку. Однако арбитру удалось унять эмоции желтыми карточками. После этого инцидента три "руховца" выбежали на одного игрока "Карпат", но Клайвер не смог попасть в ворота из удобной позиции.

В итоге львовское дерби завершилось безголевой ничьей – 0:0.

Карпаты – Рух 0:0

Турнирное положение Карпат и Руха?