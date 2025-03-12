После сенсационных нулей в УПЛ: онлайн-трансляция матча Карпаты – Шахтер

В среду, 12 марта, львовские Карпаты проводят товарищеский матч против донецкого Шахтера. Онлайн-трансляцию поединка можно посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Товарищеская игра между Карпатами и Шахтером происходит сразу на следующий день после их очного поединка в рамках 21-го тура УПЛ-2024/2025. 11 марта "львы" отобрали очки у "горняков", которые еще больше усложнили себе борьбу за чемпионство, сообщает 24 Канал.

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Контрольная игра "львов" против "горняков"

Команде Владислава Лупашко удалось соблюсти нулевую ничью и получить одно очко в игре против Шахтера.

После этой мировой во Львове "горняки", которые замыкают топ-3, набрали 41 балл и отпустили вторую Александрию на расстояние уже 6 очков, а лидера сезона Динамо аж на 10 пунктов.

Карпаты набрали 29 баллов и опустились на 7-ю позицию. Правда, у шестой луганской Зари такое же количество очков.

Обратите внимание! Товарищеский матч Карпаты – Шахтер начнется в 12:00 на стадионе "Украина".

Карпаты – Шахтер: онлайн-трансляция товарищеского матча

Напомним, что теперь в чемпионатах наступил перерыв на международные матчи сборных. 22-й тур УПЛ начнется уже 28 марта. Шахтер в том туре сыграет на выезде против Оболони (29 марта в 15:30). Карпаты 30 марта (в 15:30) примет одесский Черноморец.