Товариська гра між Карпатами та Шахтарем відбувається одразу наступного дня після їх очного поєдинку у рамках 21-го туру УПЛ-2024/2025. 11 березня "леви" відібрали очки у "гірників", які ще більше ускладнили собі боротьбу за чемпіонство, повідомляє 24 Канал.

До теми Втратили надважливі очки: Шахтар зіграв унічию з Карпатами

Контрольна гра "левів" проти "гірників"

Команді Владислава Лупашка вдалось дотримати нульову нічию та здобути одне очки у грі проти Шахтаря.

Після цієї мирової у Львові "гірники", які замикають топ-3, набрали 41 бал та відпустили другу Олександрію на відстань вже 6 очок, а лідера сезону Динамо аж на 10 пунктів.

Карпати набрали 29 балів та опустились на 7-му позицію. Щоправда, у шостої луганської Зорі така сама кількість очок.

Зверніть увагу! Товариський матч Карпати – Шахтар розпочнеться о 12:00 на стадіоні "Україна".

Карпати – Шахтар: онлайн-трансляція товариського матчу

Нагадаємо, що тепер у чемпіонатах настала перерва на міжнародні матчі збірних. 22-й тур УПЛ розпочнеться вже 28 березня. Шахтар у тому турі зіграє на виїзді проти Оболоні (29 березня о 15:30). Карпати 30 березня (о 15:30) прийме одеський Чорноморець.