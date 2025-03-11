Карпати – Шахтар 0:0

У вівторок, 11 березня, у кінці ігрового дня 21-го туру чемпіонату України відбувся матч між Карпатами та Шахтарем. "Леви" та "гірники" розписали безгольову нічию, повідомляє 24 канал.

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Суха нічия у Львові

Шахтар активно розпочав матч проти Карпат. Вже на 5-й хвилині протистояння Георгій Судаков мав відкривати рахунок у гру, але півзахисник "гірників" пробив не влучно, знаходячись у штрафному майданчику "левів".

Згодом "гірники" провели наступну небезпечну атаку. Егіналду вийшов віч-на-віч з Кінарейкіним, але голкіпер впевнено зіграв та не дозволив бразильцю відкрити рахунок.

Шахтар протягом першого тайму контролював гру, але забити не зумів. Друга половина гри також пройшла під диктовку "гірників". Проте Карпати також мали шанси, аби забити гол та перемогти донеччан.

На останніх хвилинах гри "леви" вибігли у контратаку, яка завершилась без успішно. Попри створені моменти команди не змогли забити жодного голу. У підсумку Шахтар та Карпати зіграли внічию з рахунком 0:0.