Карпаты уволили заместителя гендиректора, который не вернулся в Украину со сборов

Львовский клуб не захотел продолжать отношения с Олегом Авдышем. 25-летний функционер решил остаться за границей, хотя должен был вернуться в Украину в середине февраля.

Зимой львовские Карпаты провели насыщенное собрание в Турции. "Зелено-белые" существенно усилили свой состав ради возможности побороться за путевку в еврокубки.

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Впрочем, это собрание также обернулось скандалом для "львов". Команда вернулась домой в середине февраля, но в ее составе не было заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша.

25-летний функционер не вернулся в Украину по неизвестным причинам, хотя должен быть на Родине 15 февраля. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Бурбаса, Карпаты объявили о разрыве контракта с Авдышем.

Он сообщил, что клуб принял такое решение именно после того, как Олег решил не возвращаться в Украину. Сам клуб на своих официальных ресурсах пока никак не комментирует историю с Авдышем.

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Напомним, что раньше Олег был футбольным агентом и занимался спортивным консалтингом. К Карпатам функционер присоединился в октябре 2024 года., став заместителем генерального директора Андрея Русола.