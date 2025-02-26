По информации Tribuna.com, заместитель генерального директора Карпат по внешним коммуникациям Олег Авдыш не вернулся в Украину. Об этом сообщил львовский клуб по запросу издания, пишет 24 Канал.

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Объяснение Карпат

Карпаты не сообщили причину отсутствия Авдыша. Функционер должен был возвратиться еще 15 февраля.

"Делегация футбольного клуба Карпаты находилась на учебно-тренировочном собрании в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года.

Все работники футбольного клуба Карпаты (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Олег Авдыш работал футбольным агентом, а потом занимался спортивным консалтингом.

В октябре 2024 года Авдыш получил должность во львовских Карпатах. Функционер стал заместителем генерального директора львовского клуба Андрея Руссола.