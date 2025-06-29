"Теннисный ангел" дебютирует на Уимблдоне: что известно и как выглядит модель Карсон Бренстин

Канадская теннисистка Карсон Бренстин впервые сыграет на Уимблдоне в Англии. Однако спорт является неосновной профессией девушки, которая долгое время шла к тому, чтобы появиться на корте одного из самых престижных турниров.

Бренстин удается одновременно сочетать карьеру теннисистки и профессиональной модели. 24 канал предлагает вам окунуться в интересную историю девушки и узнать, как выглядит очаровательная Карсон, которая покорила сердца поклонников.

Читайте также Звезда украинского тенниса показала тренировку перед Уимблдоном: эффектное видео

Бренстин в теннисе

Карсон Бренстин родилась в канадской семье в городе Ирвин, штат Калифорния. Девушка с детства увлекалась теннисом и выделялась великолепной техникой. Мать Бренстин из Торонто, поэтому она могла играть за Канаду, но выступала за США.

В 2017 году Карсон Бренстин начала набирать популярность. Теннисистка в паре с Бианкой Андрееску завоевала два титула Большого шлема. В ее активе триумф в парном разряде среди юниоров на Australian Open и Ролан Гаррос.

После чего у канадской теннисистки началась черная полоса в спорте. Бренстин постоянно преследовали травмы ног и операция. Карсон на длительный срок выбыла с радаров.

В 2024 – 2025 годах Карсон Бренстин снова заявила о себе, выйдя в финал WTA 125 в Канкуне. Впоследствии 24-летняя спортсменка сенсационно выиграла Луиз Буссон и вышла в основную сетку Уимблдон-2025.

Модельная карьера Карсон

Карсон Бренстин удачно сочетает модельную карьеру с теннисом. Канадская спортсменка таким образом заработала себе на поездки на различные турниры, не имея при этом спонсоров.

24-летняя Бренстин имеет свою фанатскую базу, которая насчитывает 20 тысяч подписчиков в инстаграме. Болельщики называют ее "теннисным ангелом" или "Олимпийской богиней", подчеркнув невероятно красивую внешность Карсон.

Карсон Бренстин / Фото из инстаграма теннисистки

Напомним, что Уимблдон-2025 начнется 30 июня и продлится до 13 июля. На старте турнира Карсон Бренстин сыграет против "нейтральной" первой ракетки мира Арины Соболенко.

Ранее сообщали, что Элина Свитолина приняла участие в эффектной фотосессии перед стартом Уимблдона-2025. Украинская теннисистка поразила фанатов своей красотой и ярким образом.