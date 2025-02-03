Российские спортсмены попали под санкции из-за войны в Украине. Индивидуальных атлетов допускают к турнирам только в нейтральном статусе, тогда как команды из России дисквалифицируют.

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Испугалась из-за ошибки

При этом почти никто из спортсменов не решается осудить войну и назвать свою Родину страной-террористкой. Одним из исключений из этого правила стала теннисистка Дарья Касаткина.

Недавно на турнире WTA500 в Абу-Даби девушку представили как спортсменку из Испании. Впрочем, менеджер Касаткиной заявил, что это ошибка и теннисистка не планирует менять гражданство, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Это ложная информация. Мы категорически отрицаем, что она меняет гражданство на испанское. Это была исключительно административная ошибка, которую уже исправлено. Это может иметь серьезные последствия для Дарьи, если российские власти решат, что она пытается сменить гражданство. Это не так,

– заявил представитель россиянки.

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Напомним, что в 2023 году Касаткина сделала каминг-аут, а также открыто осудила Россию за нападение на Украину. Девушка сообщила, что ей опасно возвращаться домой из-за режима Путина.

Теннисистка родилась в Тольятти, но уже давно проживает в Абу-Даби. За свою карьеру она выиграла восемь трофеев и выходила в полуфинал Ролан Гаррос-2022. Сейчас Дарья является первой ракеткой России и занимает 11 место в рейтинге WTA.