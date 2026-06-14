Судейский скандал на ЧМ-2026: ФИФА пожаловалась на технический сбой

В матче между Катаром и Швейцарией многие эксперты обратили внимание на то, что в трансляции не было подтверждения того, что перед назначением пенальти в ворота катарцев не было офсайда. Судей обвинили в предвзятости.

Этот эпизод напрямую повлиял на исход матча, ведь только гол Эмболо с пенальти помешал Катару сенсационно обыграть европейскую сборную в первом туре группового этапа. В соцсетях начали писать о том, что команде родной страны президента ФИФА Джанни Инфантино откровенно подсудили, рассказывает 24 Канал.

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Что произошло в матче Катара и Швейцарии?

На 17-й минуте рефери из Гондураса Саид Мартинес вполне справедливо назначил пенальти в ворота Катара за нарушение со стороны голкипера Абунади. Но сомнения вызвала позиция швейцарских игроков перед фолом: как минимум дважды показалось, что они могли оказаться в положении "вне игры".

ВАР проверил решение о пенальти и подтвердил, что нужно бить с одиннадцатиметровой отметки. При этом зрителям по телевидению не показали ни линию офсайда, ни модную 3D-графику, которую ФИФА использует на Мундиале для определения позиции футболистов.

Что объяснили в ФИФА?

Оказалось, что во время эпизода возник "технический сбой", который помешал вывести на экран подтверждение правильного положения игроков швейцарского нападения. При этом в ФИФА подчеркнули, что проблема с графикой не помешала видеоарбитрам проверить повтор на предмет офсайда и вынести решение о том, что рефери на поле закономерно назначил пенальти.

Опубликованные фотографии подтверждают, что швейцарцы находились за линией последнего защитника, поэтому гол Эмболо с отметки не должен был вызывать вопросов.

Как реагируют болельщики?

Однако фанаты в соцсетях по-прежнему считают, что техника во время эпизода отказала не случайно, а только потому, что играли соотечественники Джанни Инфантино.

ФИФА на этом чемпионате уже ловили на откровенной лжи: во время матча Южная Корея – Чехия чиновники заявили о том, что на трибунах должно было быть лишь несколько сотен свободных мест, но даже на трансляции было видно, что матч пропустили тысячи зрителей.