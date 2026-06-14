Епізод безпосередньо вплинув на результат матчу, адже лише гол Емболо з пенальті завадив Катару сенсаційно обіграти європейську збірну у першому турі групового етапу. У соцмережах почали писати про те, що команді рідної країни президента ФІФА Джанні Інфантіно відверто підсудили, розповідає 24 Канал.

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Що сталося у матчі Катару і Швейцарії?

На 17-ій хвилині рефері з Гондурасу Саїд Мартінес цілком справедливо призначив у ворота Катару пенальті за порушення з боку голкіпера Абунади. Але сумніви викликала позиція швейцарських гравців перед фолом: щонайменше двічі здалося, що вони могли потрапити у положення поза грою.

ВАР перевіряв рішення про пенальті і підтвердив, що треба бити одинадцятиметровий. При цьому глядачам по телебаченню не показали ні лінію офсайду, ні модну 3D-графіку, яку ФІФА використовує на Мундіалі для визначення позиції футболістів.

Що пояснили у ФІФА?

Виявилося, що під час епізоду виник "технічний збій", який завадив вивести на екран підтвердження правильного положення гравців швейцарського нападу. При цьому у ФІФА наголосили, що проблема з графікою не завадила відеоарбітрам перевірити повтор на предмет офсайду і винести рішення про те, що рефері в полі закономірно призначив пенальті.

Оприлюднені світлини підтверджують, що швейцарці перебували за лінією останнього захисника, тож гол Емболо з позначки мав би більше не викликати запитань.

Як реагують вболівальники?

Проте фани у соцмережах все ще вважають, що техніка під час епізоду відмовила не випадково, а тільки тому, що грали співвітчизники Джанні Інфантіно.

ФІФА на цьому чемпіонаті вже ловили на відвертій брехні: під час матчу Південна Корея – Чехія чиновники заявили про те, що на трибунах мало бути лише кілька сотень вільних місць, але навіть на трансляційній картинці було видно, що матч проігнорували тисячі глядачів.