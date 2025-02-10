Студентка и волейболистка: как выглядит соблазнительная девушка дорогостоящего новичка Шахтера

Недавно Шахтер объявил о трансфере Кауана Элиаса. Бразильский нападающий покинул Флуминенсе и присоединился к "горнякам".

Вместе с 18-летним игроком в Украину переехала его возлюбленная Джулия Арруда. 24 канал предлагает познакомиться с пылкой девушкой ценного новичка донецкого клуба.

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Что известно о девушке Элиаса

Джулия Арруда активно занимается ведением инстаграма, постоянно публикуя новые фотографии. За страницей возлюбленной Кауана Элиаса более 30 тысяч подписчиков.

Девушка новичка Шахтера занимается спортом. Особое внимание девушка уделяет пляжному волейболу. Также Джулия учится в Папском католическом университете.

Возлюбленная Элиаса может похвастаться своей красотой. Девушка имеет прекрасную фигуру и пышные формы. Бразильская внешность Джулии привлекает внимание многих поклонников.

Джулия Арруда – возлюбленная Кауана Элиаса / Фото из инстаграма девушки

Также известно, что Кауан Элиас за несколько дней до подписания контракта с Шахтером сделал предложение девушке. Возлюбленная новичка "горняков" ответила взаимностью, сказав: "Да".