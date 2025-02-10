Разом з 18-річним гравцем в Україну переїхала його кохана Джулія Арруда. 24 канал пропонує познайомитись з палкою дівчиною коштовного новачка донецького клубу.

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Що відомо про дівчину Еліаса

Джулія Арруда активно займається веденням інстаграму, постійно публікуючи нові фотографії. За сторінкою коханої Кауана Еліаса понад 30 тисяч підписників.

Дівчина новачка Шахтаря займається спортом. Особливу увагу дівчина приділяє пляжному волейболу. Також Джулія навчається у Папському католицькому університеті.

Кохана Еліаса може похизуватися своєю красою. Дівчина має чудову фігуру та пишні форми. Бразильська зовнішність Джулії привертає увагу багатьох шанувальників.

Джулія Арруда – кохана Кауана Еліаса / Фото з інстаграму дівчини

Також відомо, що Кауан Еліас за декілька днів до підписання контракту з Шахтарем зробив пропозицію дівчині. Кохана новачка "гірників" відповіла взаємністю, сказавши: "Так".