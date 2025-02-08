У суботу, 8 лютого, Шахтар оголосив про підписання бразильського нападника Кауана Еліаса. 18-річний форвард приєднався до "гірників" із Флуміненсе, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт донеччан.

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Деталі трансферу Еліаса

Шахтар здійснив повноцінний трансфер Кауана Еліаса із Флуміненсе. 18-річний нападник виступатиме у складі "гірників" під 19-м номером. Контракт бразильського форварда з донецьким клубом розрахований на 5 років.

За даними Transfermarkt, Шахтар заплатив Флуміненсе 17 мільйонів євро за Еліаса, а також 3 мільйони у вигляді бонусів. Бразильський клуб також отримає 10 відсотків від наступного продажу гравця.

Цікаво. Трансфер Кауана Еліаса став третім найдорожчім в історії УПЛ. Перше місце посідає перехід Бернарда з Атлетіко Мінейро, за якого Шахтар заплатив 25 мільйонів євро у 2014 році. Другу сходинку займає трансфер Педріньо з Бенфіки – тоді "гірники" виклали 18 мільйонів євро за гравця "орлів".

За першу команду Флуміненсе Кауана Еліас провів 47 матчів. 18-річний бразильський нападник за цей час забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що раніше Шахтар оголосив про трансфер Дієго Арройо. "Гірники" підписали 19-річного гравця з Болівії.