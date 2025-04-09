Умер один из величайших тренеров в истории бокса: он помогал Кличку улучшить удар

Печальная новость всколыхнула спортивное сообщество. 7 апреля перестало биться сердце выдающегося американского тренера по боксу Кенни Адамса.

Он ушел из жизни в Лас-Вегасе. Именитому наставнику было 84 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Что известно о Кенни Адамсе

Точную причину смерти не объявляют, но у американского тренера были проблемы со здоровьем еще в 2010 году. Тогда он попадал в больницу из-за почечной недостаточности.

Кенни Адамс с 10 лет занимался боксом. Он был успешным бойцом на любительском уровне, но не хотел переходить в профи, объясняя это тем, что "больше любил бокс, а не деньги".

До начала тренерской карьере Адамс 30 лет отслужил в армии США, был ветераном войны во Вьетнаме. После службы именно бокс помог воину социализироваться.

Кенни Адамс достиг невероятных достижений в новой профессии. Он стал первым темнокожим тренером в истории сборной США по боксу.

В 1988 году его подопечные завоевали восемь медалей на Олимпийских играх в Сеуле. В состав той команды входили, в частности, Риддик Боуи и Рой Джонс.

Важно. Кенни Адамс был тренером 25 чемпионов мира. В активе американца была также невероятная серия – его подопечные победили в 22 титульных поединках подряд.

Отметим, что в разное время американец тренировал немало звездных боксеров. Среди них были: Сэмюэл Питер, Эвандер Холифилд, Хасим Рахман, Рэй Мерсер, Диего Корралес, Джонни Тапиа, Нонито Донэйр, Эдвин Валеро, Хорхе Линарес.

Также за советом к Кенни Адамсу в начале карьеры обращался Владимир Кличко. Американец консультировал его относительно того, как правильно разворачивать кулак во время левого хука для большей силы удара.

Напомним, что 22 марта умер еще один выдающийся представитель бокса – Джордж Форман. Он до сих пор остается самым возрастным чемпионом мира в истории в хевивейте.