Неудобная соперница: Ястремская проиграла американке в финале турнира в Англии

Украинка Даяна Ястремская впервые в своей карьере вышла в финал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме. Соперницей одесситки в борьбе за титул была американка Маккартни Кесслер.

Решающий матч травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме между Даяной Ястремской и Маккартни Кесслер состоялся в воскресенье, 22 июня. Из-за дождя встречу теннисисток пришлось останавливать, пишет 24 Канал.

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Как сыграла Ястремская в финале турнира в Ноттингеме

Соперница украинки занимает 42-ю строчку в женском рейтинге. На счету американки три выигранных титула серии WTA.

Матч уверенно начала Кесслер, которая забрала два стартовых гейма. Даяна вмешалась в борьбу и сократила счет до 3:2. После этого теннисистки поочередно взяли два гейма.

При счете 5:4 в пользу Маккартни встреча была остановлена из-за дождя. После возобновления матча американка забрала гейм и закрыла сет – 6:4.

Вторая партия оказалась не менее напряженной. Ястремская не собиралась отдавать победу. Одесситка начала сет с выигранного гейма на своей подаче. Однако Кесслер быстро восстановила статус-кво. После 10 геймов счет был равным – 5:5. К сожалению, два последних гейма забрала американка.

Маккартни Кесслер – Даяна Ястремская 2:0 (6:4, 7:5)

Для Даяны это был второй финал в сезоне и седьмой в целом. На счету украинки три выигранные трофеи WTA.

Видеообзор финала Кесслер – Ястремская

Это была третья очная встреча теннисисток. Во всех поединках победу праздновала американка.

Напомним, что полуфинале турнира в Ноттингеме Даяна Ястремская уверенно победила польку Магду Линнет.