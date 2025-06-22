Вирішальний матч трав'яного турніру WTA 250 в Ноттінгемі між Даяною Ястремською та Маккартні Кесслер відбувся у неділю, 22 червня. Через дощ зустріч тенісисток довелося зупиняти, пише 24 Канал.
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Як зіграла Ястремська у фіналі турніру в Ноттінгемі
Суперниця українки займає 42-й рядок у жіночому рейтингу. На рахунку американки три виграні титули серії WTA.
Матч впевнено розпочала Кесслер, яка забрала два стартові гейми. Даяна втрутилася у боротьбу та скоротила рахунок до 3:2. Після цього тенісистки по черзі взяли два гейми.
За рахунку 5:4 на користь Маккартні зустріч була зупинена через дощ. Після поновлення матчу американка забрала гейм та закрила сет – 6:4.
Друга партія виявилася не менш напруженою. Ястремська не збиралася віддавати перемогу. Одеситка розпочала сет з виграного гейму на своїй подачі. Проте Кесслер швидко відновила статус-кво. Після 10 геймів рахунок був рівним – 5:5. На жаль, два останні гейми забрала американка.
Маккартні Кесслер – Даяна Ястремська 2:0 (6:4, 7:5)
Для Даяни це був другий фінал у сезоні та сьомий загалом. На рахунку українки три виграні трофеї WTA.
Це була третя очна зустріч тенісисток. У всіх поєдинках перемогу святкувала американка.
Нагадаємо, що півфіналі турніру в Ноттінгемі Даяна Ястремська впевнено перемогла польку Магду Ліннет.