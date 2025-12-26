"Мы чудом выжили, а Матвей –нет": в Киеве почтили детей-спортсменов, которых убила Россия

В столице Украины состоялась особая акция памяти посвященная юным атлетам, у которых Россия забрала жизни. На уникальных иконах, созданных из обломков войны, были вписаны имена погибших детей-спортсменов.

В воскресенье, 21 декабря, в Софийский собор на акцию "Ангелы спорта. Дети" пришли десятки людей. Они почтили память погибших маленьких украинских спортсменов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

Как в Киеве почтили погибших детей-спортсменов?

Имена погибших детей их родители и родные написали на уникальных иконах, которые были сделаны из ящиков из-под боеприпасов и обломков авто. Эту идею предложил художник Александр Клименко.

Нам стало очень интересно. И на самом деле она так же символическая, потому что иконы написаны на ящиках из-под оружия, что символизирует смерть, а иконы – это свет, жизни. И очень символично накануне Рождества Христова мы чтим память детей, истории которых представлены в "Ангелах спорта",

– отметил председатель Спорткомитета Украины Илья Шевляк.

На акции присутствовали родители самой маленькой жертвы российских террористов – 6-летнего каратиста Матвея Марченко. Юный спортсмен погиб в результате ракетной атаки на Киев летом 2025 года.

Почти каждый день вспоминаем тот день. Это было 31 июля, когда в наш дом прилетела ракета. Мы чудом выжили, а Матвей наш, к сожалению, нет. Поэтому, во-первых, я хочу сказать родителям: берегите своих детей. Имущество и все остальное можно приобрести, а жизнь не вернешь. И реагируйте на тревогу. Мы тоже думали, что оно пролетит, но, к сожалению, не пролетело. Время не вернешь и ребенка тоже,

– рассказал отец Матвея.

