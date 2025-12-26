У неділю, 21 грудня, у Софійський собор на акцію "Янголи спорту. Діти" прийшли десятки людей. Вони вшанували пам'ять загиблих маленьких українських спортсменів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

Як у Києві згадали загиблих дітей-спортсменів?

Імена загиблих дітей їхні батьки та рідні написали на унікальних іконах, які були зроблені з ящиків з-під боєприпасів та уламків авто. Цю ідею запропонував митець Олександр Клименко.

Нам стало дуже цікаво. І насправді вона так само символічна, бо ікони написані на ящиках з-під зброї, що символізує смерть, а ікони – це світло, життя. І дуже символічно напередодні Різдва Христового ми вшановуємо пам’ять дітей, історії яких представлені в "Янголах спорту",

– зазначив голова Спорткомітету України Ілля Шевляк.

На акції були присутні батьки найменшої жертви російських терористів – 6-річного каратиста Матвійка Марченка. Юний спортсмен загинув внаслідок ракетної атаки на Київ влітку 2025 року.

Майже кожного дня згадуємо той день. Це було 31 липня, коли у наш будинок прилетіла ракета. Ми дивом вижили, а Матвійко наш, на жаль, ні. Тому, по-перше, я хочу сказати батькам: бережіть своїх дітей. Майно і все інше можна придбати, а життя не повернеш. І реагуйте на тривогу. Ми теж думали, що воно пролетить, але, на жаль, не пролетіло. Час не повернеш і дитину теж,

– розповів батько Матвія.

