Російська ракета вщент зруйнувала цілий під'їзд дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Під завалами загинуло восьмеро людей, в тому числі шестирічний Матвій Марченко, пише 24 Канал.

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Що відомо про Матвія Марченка, який загинув внаслідок атаки Росії

Шестирічний Матвій Марченко був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін". Хлопчик займався у секції вже півтора року.

Матвійко був наймолодшим у сім'ї. Його два старші брати: 12-річний Лев та 8-річний Михайло теж займалися цим видом спорту. Матвійко хотів бути на них схожим та вигравати медалі.

Ігор Єфименко, тренер загиблого Матвія Марченка, зранку приїхав на місце трагедії. Він розповів про свого вихованця.

"За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат.

Одного разу він сам підійшов до мене і сказав: "Ігор Анатолійович, я хочу всіх перемагати та перегнати свого брата Льову по медалях", – розповів тренер.

Рятувальники дістали ще живого Матвія Марченка з-під завалів. Медики намагалися реанімувати хлопчика упродовж двох годин. На жаль, по дорозі в лікарню у машині швидкої допомоги Матвійко помер.

Матвій Марченко займався карате у клубі "Сен-Бін" / фото федерації

Українська федерація карате висловила співчуття рідним та близьким загиблого хлопчика.

"Світ має знати: в Україні не просто вбивають дітей. У нас вбивають майбутнє. І кожне таке вбивство – не лише горе для однієї родини. Це біль усього народу.

Українська федерація карате, клуб "Сен-Бін" та вся карате-спільнота України висловлюють найглибші співчуття батькам, братам, рідним та всім, хто знав і любив Матвія Марченка", – йдеться у дописі федерації.

Спортивно-юнацький клуб з водних видів спорту "Бригантина", який також відвідував Матвійко, у соціальних мережах висловив співчуття.

"Сьогодні загинув наш спортсмен і вихованець клубу "Бригантина" – Марченко Матвій. Під час ворожого обстрілу ракета влучила в його під’їзд.

Нам не вистачає слів… Світла пам’ять, Матвійку", – написали на сторінці клубу.

Матвій Марченко займався водними видами спорту / фото клубу "Бригантина"

Нагадаємо, що у ніч на 31 липня Київ зазнав масованого удару російських терористів. Внаслідок обстрілу загинуло 11 людей, а ще 135 зазнали поранень різного ступеня складності. Рятувальна операція досі триває.