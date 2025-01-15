Грозит три года тюрьмы: футболиста Севильи арестовали за получение желтых карточек

Кике Салас попал в громкий скандал, связанный с букмекерами. Испанского защитника подозревают в умышленном получении карточек в играх Ла Лиги.

Испанское законодательство серьезно взялось за борьбу с нелегальными ставками. На днях одним из обвиняемых в нечестной игре стал защитник Севильи Кике Салас, сообщает 24 Канал со ссылкой на El Confidencial.

По теме Игроки Барселоны угрожают бойкотировать выступления за сборную Испании: детали громкого скандала

Играл "на контору"

Полиция задержала 22-летнего испанца из-за умышленного получения желтых карточек в матчах Ла Лиги. Мотивацией для этого было получение денег с нелегальных ставок.

Издание утверждает, что друзья Саласа заранее знали, когда игрок Севильи будет получать предупреждения. Это позволяло им делать соответствующие ставки у букмекеров и зарабатывать деньги.

Суд городка Морон-де-ла-Фронтера подозревает футболиста в мошенничестве. Кроме него, подозреваемыми по делу считаются еще два человека из окружения Кике. Если вина Саласа будет доказана, ему грозит тюремное заключение от шести месяцев до трех лет.

Читайте также Испанский гранд установил исторический клубный рекорд после очередной победы в Ла Лиге

Отметим, что в прошлом сезоне Кике действительно злоупотреблял "горчичниками" в матчах за Севилью. За весь сезон он получил 10 желтых карточек, семь из них – в последних девяти турах чемпионата. В декабре 2024-го клуб продлил контракт с испанцем до 2029 года.