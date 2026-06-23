В сети набирает популярность видео, на котором Мбаппе напугал футболистов Ирака

Перед матчем Франции против Ирака на ЧМ-2026 камеры запечатлели красноречивую реакцию соперников на появление Килиана Мбаппе. Видео мгновенно стало вирусным в соцсетях.

Француз в очередной раз доказал, что является одним из самых грозных соперников для любой команды. А после финального свистка пользователи сети начали шутить, что иракские футболисты знали результат ещё до стартового свистка, сообщает 24 Канал.

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Как футболисты Ирака реагировали на Мбаппе?

В соцсетях набирает популярность ролик с предматчевым выстраиванием сборных Франции и Ирака на чемпионате мира-2026. В центре внимания оказались не игроки действующих чемпионов мира, а именно реакция футболистов иракской команды на появление Килиана Мбаппе.

Камеры запечатлели нескольких игроков Ирака, которые пристально смотрели на французскую звезду во время выхода на поле. Пользователи сети сразу подхватили этот момент и начали создавать мемы. В Telegram-канале "Спортивная назва" это видео описали так:

Выражения лиц игроков Ирака в момент выхода Мбаппе говорят сами за себя. Они знали, чем всё закончится, ещё до начала игры. Два финала, один кубок, 16 голов в 16 матчах на ЧМ — бесспорно, лучший игрок в истории мундиалей наравне с Пеле,

– говорится в сообщении.

Мбаппе в очередной раз подтвердил свой статус

После матча шутки только усилились. Франция уверенно обыграла Ирак со счётом 3:0, а сам Мбаппе стал одним из главных действующих лиц поединка, отличившись дублем.

Болельщики напомнили, что нападающий уже имеет в активе два финала чемпионатов мира, один завоеванный трофей и феноменальную результативность на мундиалях. На его счету уже 16 голов в 16 матчах мировых первенств.

Именно поэтому многие болельщики всё чаще ставят француза в один ряд с легендарным Пеле, называя его одним из лучших футболистов в истории чемпионатов мира. А вирусный ролик с реакцией игроков Ирака лишь подчеркнул ту особую ауру, которую Мбаппе создает вокруг себя еще до стартового свистка.