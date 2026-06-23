Француз вкотре довів, що є одним із найстрашніших суперників для будь-якої команди. А після фінального свистка користувачі мережі почали жартувати, що іракські футболісти знали результат ще до стартового свистка, передає 24 Канал.

Дивіться також Моляться по 5 разів на день і сплять до обіду: яка збірна вразила своїм режимом на ЧС-2026

Як футболісти Іраку реагували на Мбаппе?

У соцмережах набирає популярності ролик із передматчевого шикування збірних Франції та Іраку на чемпіонаті світу-2026. У центрі уваги опинилися не гравці чинних чемпіонів світу, а саме реакція футболістів іракської команди на появу Кіліана Мбаппе.

Камери вихопили кількох гравців Іраку, які зосереджено дивилися на французьку зірку під час виходу на поле. Користувачі мережі одразу підхопили момент і почали створювати меми. У телеграм-каналі Спортивна назва описали це відео так:

Обличчя гравців Іраку в момент виходу Мбаппе говорять самі за себе. Вони знали, чим усе закінчиться, ще до початку гри. Два фінали, один кубок, 16 голів у 16 матчах на ЧС – безперечно, найкращий гравець в історії мундіалів на рівні з Пеле,

– йдеться у повідомленні.

Мбаппе вкотре підтвердив свій статус

Після матчу жарти лише посилилися. Франція впевнено переграла Ірак із рахунком 3:0, а сам Мбаппе став однією з головних дійових осіб поєдинку, відзначившись дублем.

Фанати нагадали, що нападник уже має два фінали чемпіонатів світу, один завойований трофей та феноменальну результативність на мундіалях. На його рахунку вже 16 голів у 16 матчах світових першостей.

Саме тому багато вболівальників дедалі частіше ставлять француза в один ряд із легендарним Пеле, називаючи його одним із найкращих футболістів в історії чемпіонатів світу. А вірусне відео з реакцією гравців Іраку лише підкреслило особливу ауру, яку Мбаппе створює навколо себе ще до стартового свистка.