Мбаппе переписал историю: француз на ЧМ-2026 побил рекорд легендарных бразильцев

На чемпионате мира-2026 подходит к концу стадия 1/16 финала. За почти три недели турнира болельщики уже стали свидетелями целого ряда ярких рекордов и выдающихся достижений.

Один из них был установлен в среду, 1 июля. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в матче против Швеции, помогая своей команде одержать уверенную победу со счетом 3:0, сообщает 24 Канал.

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Какой рекорд установил Мбаппе?

Он стал единоличным рекордсменом по количеству голов, забитых в матчах плей-офф чемпионатов мира. После этого матча в активе 27-летнего нападающего уже 10 мячей на стадии плей-офф, что является лучшим показателем в истории чемпионатов мира. Таким образом, Мбаппе превзошел достижения легендарных бразильцев Роналдо и Леонидаса, которые в свое время отличились по восемь раз в плей-офф.

Кроме того, дубль французского нападающего помог ему сравняться с Лионелем Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира-2026. Теперь оба футболиста имеют в своем активе по шесть забитых мячей и совместно возглавляют список лучших "голеадоров" турнира.

Как Мбаппе сыграл в матче Франция – Швеция?

ФИФА официально признала Мбаппе лучшим игроком матча.

Футболист вполне мог оформить хет-трик: один его гол на 21-й минуте был отменен из-за офсайда, а в другом эпизоде мяч после удара попал в штангу. После первого забитого гола он сразу подбежал к тренеру Дидье Дешаму, поддержав его после недавней личной утраты, связанной со смертью матери.

Также француз обогнал Мирослава Клозе и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с 18 голами, уступая лишь рекорду Месси, до которого остался один мяч.

В 1/8 финала, который состоится 5 июля, сборная Франции сыграет против Парагвая.