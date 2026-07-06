Скандал на ЧМ-2026: известная сенаторша публично унизила Мбаппе из-за его происхождения

После поражения Парагвая от Франции на ЧМ-2026 Килиан Мбаппе оказался в центре нового скандала. Сенаторка этой страны опубликовала серию оскорбительных и расистских постов о нападающем.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем завершился не только спортивными эмоциями, но и громким политическим скандалом. Депутат парагвайского парламента на своей странице в сети X резко высказалась о лидере "Ле Бльо", перейдя грань обычной критики.

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Как сенатор Парагвая оскорбила Мбаппе?

После минимальной победы Франции над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала ряд резонансных постов в соцсетях.

Политик прибегла к личным оскорблениям и расистским высказываниям в адрес Килиана Мбаппе, который принес французам победу, реализовав пенальти.

В своих сообщениях Амарилья назвала футболиста "камерунцем, который упорно выдает себя за француза", а также использовала другие унизительные характеристики в отношении внешности, происхождения и интеллекта нападающего.

Кроме того, сенатор заявила, что единственное, в чем можно упрекнуть сборную Парагвая после матча, – это то, что "никто не дал Мбаппе пощечину" после финального свистка.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ – Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Скандальные заявления продолжили конфликт вокруг матча

На этом Амарилья не остановилась. Она написала, что Мбаппе "не научился даже писать", а также использовала еще ряд оскорбительных сравнений, которые вызвали волну обсуждений в соцсетях.

Отдельно сенаторша упомянула вратаря Парагвая Орландо Хиля, который после финального свистка бросил мяч в спину французскому нападающему. По ее мнению, голкипер должен был еще и продемонстрировать Мбаппе непристойный жест.

Пока что ни сам Килиан, ни Французская федерация футбола публично не отреагировали на высказывания парагвайской политики.

Напомним, гол Мбаппе с пенальти стал решающим в матче 1/8 ЧМ-2026 против Парагвая. На следующем этапе подопечные Дешама сыграют с Марокко.