Невероятные крики: как во Франции встретили Мбаппе перед матчем в Лиге чемпионов – видео реакции

Остается немного времени до завершения первого этапа обновленной Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Вскоре определятся участники 1/16 и 1/8 финала главного европейского турнира.

В среду, 29 января, Реал сыграет против Бреста в восьмом туре реформированной Лиги чемпионов-2024/2025. Матч состоится на домашнем стадионе "пиратов" в одноименном французском городе, сообщает 24 канал.

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Мбаппе тепло поздравили во Франции

Реал прибыл из Мадрида в Брест на частном самолете. Игроки, тренеры и персонал "Королевского клуба" уже разместились в отеле.

Местные фанаты встретились с игроками "сливочных". Бурю эмоций поднял Килиан Мбаппе, которого болельщики приветствовали громкими криками, тогда как футболист в ответ показал большой палец.

Французские фанаты поздравили Мбаппе: смотрите видео

Отметим, что Килиан Мбаппе сыграл в сезоне 2024/2025 в 31 матче за Реал во всех турнирах. Звездный французский форвард имеет в своем активе 21 забитый мяч и 3 результативные передачи.

Напомним, что матч Брест – Реал состоится в 22:00 по киевскому времени. Команды будут решать, кто вероятно пропустит дополнительный раунд турнира в случае победы в очном противостоянии.