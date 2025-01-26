В субботу, 25 января, Реал на выезде сыграл против аутсайдера Ла Лиги Реала Вальядолида. Матч завершился уверенной победой клуба из самого сердца Испании со счетом 3:0.

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Что покорилось Мбаппе

Главным действующим лицом матча стал Килиан Мбаппе. Звездный французский нападающий оформил первый хет-трик в составе Реала и помог "сливочным" закрепиться на вершине турнирной таблицы Ла Лиги.

Тем самым форвард занял четвертое место в истории мадридского Реала по количеству матчей, которые понадобились для оформления первого хет-трика, сообщает 24 канал со ссылкой на OptaJose.

Килиану Мбаппе стало необходимо всего 19 поединков, что забить три мяча в одном матче Реала. Такое же количество игр понадобилось легендарному бразильцу Роналдо Назарио.

К слову. В сезоне-2024/2025 Килиан Мбаппе сыграл за Реал суммарно 30 матчей. За это время звездный французский форвард "сливочных" сумел забить 18 голов и отдать три результативные передачи.

Отметим, что благодаря победе над Вальядолидом Реал закрепился на первом месте турнирной таблицы. "Королевский клуб" увеличил отрыв от Атлетико и Барселоны на 4 и 10 пунктов соответственно.

Следующий матч для Реала состоится в Лиге чемпионов. "Сливочные" сыграют на выезде против французского Бреста в 8-м туре главного европейского турнира – 29 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Видеообзор матча Вальядолид – Реал: