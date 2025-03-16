Мбаппе превзошел легенду Реала в дебютном сезоне за клуб

В субботу, 15 марта, состоялся матч между Вильярреалом и Реалом в рамках 28-го тура Ла Лиги сезона-2024/2025. Игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:1.

"Желтая субмарина" первой открыла счет в начале игры. Однако Килиан Мбаппе быстро перевернул игру и принес важную победу для "сливочных" в чемпионате Испании.

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Фантастическая результативность Мбаппе

Килиан Мбаппе на 17-й минуте матча против Вильярреала сравнял счет. В следующей опасной атаке Реала звездный француз вывел Реал вперед, оформив дубль.

Как стало известно 24 каналу со ссылкой на Mister Chips, Мбаппе превзошел бразильца Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за Реал. Килиан забил 31 мяч во всех турнирах, тогда как "Зубастик" в свое время отметился всего 30 голами.

Более того, Килиан Мбаппе может превзойти фантастического Криштиану Роналду по этому показателю. На счету легендарного португальца 33 забитых мяча в первом сезоне за "Королевский клуб".

Видеообзор матча Вильярреал – Реал: