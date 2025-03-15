Вильярреал – Реал 1:2

Голы: Фойт, 7 – Мбаппе, 17, 23

В субботу, 15 марта, состоялся матч между Вильярреалом и Реалом в рамках 28-го тура Ла Лиги-2024/2025. "Королевский клуб" одержал волевую победу над "желтой субмариной", сообщает 24 канал.

Читайте также В звезду Реала бросили бутылку во время празднования выхода в 1/4 ЛЧ: видео безумной реакции

Тяжелая победа Реала

Реал подходил в статусе фаворита к матчу против Вилльяреала. Однако у "желтой субмарины" были свои планы на игру против мадридского коллектива. Хозяева поля активно начали игру.

Уже на 7-й минуте матча Вильяреал открыл счет в игре против Реала. После подачи с углового забитым мячом отметился защитник "желтой субмарины" Хуан Фойт.

Через десять минут Килиан Мбаппе взял дело в свои руки. Звездный француз сравнял счет, удачно сыграв на добивании. Через короткий промежуток времени 26-летний форвард вывел Реал вперед.

Во втором тайме из-за усталости интенсивность игры уменьшилась. Реал взял под контроль мяч и довел матч до логического завершения. Вильярреал не смог вырвать хотя бы ничью.

Таким образом Реал временно вернул себе первое место в Ла Лиге, набрав 60 очков. Завтра Барселона сыграет с Атлетико, в случае победы каталонцы вернут лидерство. К тому же они имеют матч в запасе против Осасуны.

Видеообзор матча Вильярреал – Реал: