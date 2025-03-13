В среду, 12 марта, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов встретились Реал и Атлетико. По результатам серии послематчевых пенальти "Королевский клуб" одержал победу.

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Беллингем удивил реакцией

Во время того, как Реал праздновал выход в четвертьфинал возле фан-сектора Атлетико, поклонники матрасников начали бросать различные предметы в футболистов "сливочных", пишет 24 канал со ссылкой на Marca.

Кто-то бросил бутылку с водой, однако Джуд Беллингем вместо того, чтобы уклониться, специально подпрыгнул и ударил ее головой.

Реакция Беллингема: смотрите видео

Отметим, что в четвертьфинале соперником Реала будет Арсенал. Первый матч состоится 8 апреля.