У середу, 12 березня, в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрілися Реал та Атлетіко. За результатами серії післяматчевих пенальті "Королівський клуб" здобув перемогу.

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Беллінгем здивував реакцією

Під час того, як Реал святкував вихід у чвертьфінал біля фан-сектору Атлетіко, шанувальники матрацників почали кидати різні предмети у футболістів "вершкових", пише 24 канал з посиланням на Marca.

Хтось кинув пляшку з водою, однак Джуд Беллінгем замість того, аби ухилитись, спеціально підстрибнув і вдарив її головою.

Реакція Беллінгема: дивіться відео

Відзначимо, що у чвертьфіналі суперником Реала буде Арсенал. Перший матч відбудеться 8 квітня.