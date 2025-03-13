Атлетико – Реал 1:0 (2:4 по пенальти)

Гол: Галлахер, 1.

В Лиге чемпионов на этой неделе прошли ответные матчи 1/8 финала сезона 2024-2025. Главным матчем среды, 12 марта, было мадридское дерби между Атлетико и Реалом, сообщает 24 Канал.

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Резкий старт от Атлетико

Жребий свел принципиальных оппонентов уже на ранней стадии турнира. Атлетико более уверенно провел основную стадию турнира, но Реал показал невероятную игру против Манчестер Сити, дважды переиграв команду Гвардиолы.

Кроме того, в первом матче против Атлетико "бланкос" удалось одержать победу 2:1, хотя номинальные гости сражались почти на равных. Именно поэтому подопечные Симеоне имели большие надежды на камбэк на родной "Ванда Метрополитано".

И уже с первой минуты план аргентинского коуча сработал. На 29-ой секунде Де Пауль подправил прострел с фланга на Галлахера и тот в упор расстрелял ворота Куртуа.

В дальнейшем Атлетико отдал Реалу мяч, но не подпускал близко к своим воротам. Дальние удары были не слишком опасны, а навесы в основном выигрывали игроки хозяев.

После перерыва "матрасники" несколько выровняли игру, однако до существенного преимущества одной из команд дело не дошло. Реал имел супервозможность вырвать победу в основное время.

Мбаппе заработал пенальти на дриблинге, но удар Винисиуса с "отметки" был выше ворот. Как итог, матч перешел в экстратайм. Впрочем, в дополнительное время ни одна из команд не преуспела.

Все решилось в серии пенальти. У "матрасников" свои попытки не реализовали Альварес и Льоренте. У "сливочных" промахнулся Васкес. Однако решающий удар был за "королевским клубом". Антонио Рюдигор переиграл Яна Облака и вывел Реал в четвертьфинал Лиги чемпионов.