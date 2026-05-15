Скандал в Реале набирает обороты: Мбаппе публично ударил по Арбелоа, а Перес готовит Моуринью

Килиан Мбаппе открыто поставил под сомнение решение Альваро Арбелоа после очередного матча, чем лишь обострил кризис в Реале. На фоне внутреннего хаоса Флорентино Перес уже близок к возвращению Жозе Моуринью.

В мадридском клубе сезон превратился в серию конфликтов, провалов и все более громких разговоров о смене власти. После болезненных результатов и напряжения в раздевалке "королевский клуб" может прибегнуть к радикальному шагу, пишет TNT Sports.

Что произошло между Мбаппе и Арбелоа?

После победы над Овьедо француз заявил, что фактически стал лишь "четвертым форвардом" в команде Арбелоа, чем спровоцировал волну обсуждений. Reuters отмечает, что эти слова прозвучали на фоне свиста фанатов и серьезного давления из-за его последних решений и поведения вне поля.

Сам Арбелоа публично отверг намеки на конфликт, заявив, что не делал таких формулировок, но признал: ситуация вокруг звезды стала токсичной. Managing Madrid пишет, что тренер уже вынужден оправдывать кадровые решения чуть ли не после каждого матча.

Реал захлебнулся во внутреннем кризисе

Иностранные медиа описывают последние недели в Мадриде как один из худших кризисов за много лет. В частности, называют это "публичным взрывом", а серия скандалов, от конфликтов между игроками до провала в Ла Лиге, только усилила давление на клубное руководство.

Напомним, недавно между полузащитниками "галактикос" Чуамени и Вальверде возникла стычка, в результате которой последний получил травму головы.

После потери чемпионства, проблем в раздевалке и сомнений относительно контроля Арбелоа над командой президент Флорентино Перес все активнее ищет варианты большой перезагрузки.

Моуринью все ближе к сенсационному камбэку

По информации Correio da Manhã, мадридский клуб уже достиг договоренности с Бенфикой по переходу португальского специалиста Жозе Моуринью. Лиссабонская команда должна получить компенсацию в размере 7 миллионов евро.

Ожидается, что официальное представление Моуринью как главного тренера Реала состоится на следующей неделе в Мадриде.

Португалец может заменить Арбелоа уже после завершения сезона, если Перес окончательно даст зеленый свет.

Для Реала это может стать не просто сменой тренера, а попыткой спасти клуб от развала авторитетной фигурой, которая уже проходила через мадридские войны. И теперь "Особенный" снова может вернуться туда, где начинается настоящий футбольный хаос.