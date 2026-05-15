В мадридском клубе сезон превратился в серию конфликтов, провалов и все более громких разговоров о смене власти. После болезненных результатов и напряжения в раздевалке "королевский клуб" может прибегнуть к радикальному шагу, пишет TNT Sports.

Смотрите также Главный тренер Реала отказался от Лунина – что случилось с украинцем

Что произошло между Мбаппе и Арбелоа?

После победы над Овьедо француз заявил, что фактически стал лишь "четвертым форвардом" в команде Арбелоа, чем спровоцировал волну обсуждений. Reuters отмечает, что эти слова прозвучали на фоне свиста фанатов и серьезного давления из-за его последних решений и поведения вне поля.

Сам Арбелоа публично отверг намеки на конфликт, заявив, что не делал таких формулировок, но признал: ситуация вокруг звезды стала токсичной. Managing Madrid пишет, что тренер уже вынужден оправдывать кадровые решения чуть ли не после каждого матча.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Реал захлебнулся во внутреннем кризисе

Иностранные медиа описывают последние недели в Мадриде как один из худших кризисов за много лет. В частности, называют это "публичным взрывом", а серия скандалов, от конфликтов между игроками до провала в Ла Лиге, только усилила давление на клубное руководство.

Напомним, недавно между полузащитниками "галактикос" Чуамени и Вальверде возникла стычка, в результате которой последний получил травму головы.

После потери чемпионства, проблем в раздевалке и сомнений относительно контроля Арбелоа над командой президент Флорентино Перес все активнее ищет варианты большой перезагрузки.

Моуринью все ближе к сенсационному камбэку

По информации Correio da Manhã, мадридский клуб уже достиг договоренности с Бенфикой по переходу португальского специалиста Жозе Моуринью. Лиссабонская команда должна получить компенсацию в размере 7 миллионов евро.

Ожидается, что официальное представление Моуринью как главного тренера Реала состоится на следующей неделе в Мадриде.

Португалец может заменить Арбелоа уже после завершения сезона, если Перес окончательно даст зеленый свет.

Для Реала это может стать не просто сменой тренера, а попыткой спасти клуб от развала авторитетной фигурой, которая уже проходила через мадридские войны. И теперь "Особенный" снова может вернуться туда, где начинается настоящий футбольный хаос.