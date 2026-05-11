Команды традиционно подарили горячее противостояние, полное эмоций как на поле, так и на скамейке запасных. После финального свистка танцевали, радовались и кричали только футболисты в гранатово-синих футболках, пишет 24 Канал.

Как прошел матч Барселона – Реал?

В стартовом составе Реала на этот раз не было Андрея Лунина – украинец уступил место в воротах Тибо Куртуа, который успел восстановиться перед "Эль-Класико". Зато самой большой потерей "бланкос" стало отсутствие даже в заявке Килиана Мбаппе.

Мадридцы держались недолго – всего 9 минут. Маркус Рашфорд выполнил идеальный штрафной удар, который стал первым прямым голом с этого стандарта от игрока Барсы в ворота Реала аж с 2012 года. Конечно же, предыдущим автором подобного шедевра был Лионель Месси.

Второе взятие ворот тоже было стильным: Ольмо сбросил слета пяткой на Феррана Торреса, который удачно завершил красивую атаку. 2:0 еще до 20-й минуты, и дальше на самом деле можно было не играть.

Реал имел больше шансов пропустить снова, чем забить. Здесь уже постарался Куртуа своими сейвами. Но играл королевского клуба в атаке – это катастрофа: менее 1 xG и только 1 удар в створ ворот. Поэтому поражение вполне заслуженное.

Какая ситуация теперь в турнирной таблице?

Барселону можно поздравить с официальным чемпионством: подопечным Ганси Флика было бы достаточно и ничейного результата, но победа еще больше убеждает в их статусе лучшей команды Испании в этом сезоне.

Преимущество "блаугран" над Реалом теперь 14 очков за три тура до финиша Ла Лиги. Каталонцам вполне по силам пробить и гроссмейстерский барьер в 100 очков – для красивой круглой суммы баллов нужно выиграть три оставшихся матча,.

Какой раз Барселона стала чемпионом?

Как отмечает Википедия, это уже 29-ый титул Примеры для Барселоны. Реал все еще ощутимо впереди – 36 чемпионских званий.

В статистике "Эль-Класико" теперь абсолютное равенство – обе команды выигрывали по 106 дерби, 52 матча завершились ничейными результатами.