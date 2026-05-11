Команди традиційно подарували гаряче протистояння, сповнене емоцій як на полі, так і на лаві запасних. Після фінального свистка танцювали, раділи і кричали лише футболісти у гранатово-синіх футболках, пише 24 Канал.

Як пройшов матч Барселона – Реал?

У стартовому складі Реала цього разу не було Андрія Луніна – українець поступився місцем у воротах Тібо Куртуа, який встиг відновитися перед "Ель-Класико". Натомість найбільшою втратою "бланкос" стала відсутність навіть у заявці Кіліана Мбаппе.

Мадридці трималися недовго – лише 9 хвилин. Маркус Рашфорд виконав ідеальний штрафний удар, який став першим прямим голом з цього стандарту від гравця Барси у ворота Реала аж з 2012 року. Звичайно ж, попереднім автором подібного шедевру був Ліонель Мессі.

Друге взяття воріт теж було стильним: Ольмо скинув злету п'яткою на Феррана Торреса, який вдало завершив красиву атаку. 2:0 ще до 20-ої хвилини, і далі насправді можна було не грати.

Реал мав більше шансів пропустити знову, аніж забити. Тут вже постарався Куртуа своїми сейвами. Але гра королівського клубу в атаці – це катастрофа: менше 1 xG та лише 1 удар в площину воріт. Тож поразка цілком заслужена.

Яка ситуація тепер у турнірній таблиці?

Барселону можна привітати з офіційним чемпіонством: підопічним Гансі Фліка було б достатньо і нічийного результату, але перемога ще більше переконує у їхньому статусі найкращої команди Іспанії цього сезону.

Перевага "блаугран" над Реалом тепер 14 очок за три тури до фінішу Ла Ліги. Каталонцям цілком до снаги пробити і гросмейстерський бар'єр у 100 очок – для красивої круглої суми балів потрібно виграти три матчі, що залишилися.

Який раз Барселона стала чемпіоном?

Як зазначає Вікіпедія, це вже 29-ий титул Прімери для Барселони. Реал все ще відчутно попереду – 36 чемпіонських звань.

В статистиці "Ель-Класико" тепер абсолютна рівність – обидві команди вигравали по 106 дербі, 52 матчі завершилися нічийними результатами.