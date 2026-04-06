"Блаугран" тріумфували у кількох вікових категоріях, включно з тією, де виступає наш співвітчизник. Суперником у вирішальному матчі стали однолітки із Роми, пише MIC Football в інстаграмі.
Які змагання виграла Барселона завдяки українцю?
Mediterrainian International Cup проводиться щороку в Каталонії за участі молодіжних та юнацьких команд відомих футбольних академій Європи. У категорії U-16 до фіналу дійшли вихованці Ла Масії, тобто системи Барселони, і представники римської Роми.
Рахунок після першого тайму був 1:1, при чому каталонці пропустили вже на 2-ій хвилині, але швидко відігралися.
А у другому таймі настав зірковий час Артема Рибака з юнацької збірної України. Хавбек відзначився на 56-ій хвилині, і Рома вже не знайшла у собі сил вирівняти становище до фінального свистка.
Тож 2:1 – Рибак разом з партнерами підняв над головою кубок MIC Football.
Артем вже не вперше приносить своїй команді перемогу у фіналах – у січні він відзначився дублем, завдяки якому Барселона здобула кубок Alkass.
Що відомо про Артема Рибака?
- У 15-річного гравця вже є своя сторінка на порталі Transfermarkt. Там зазначено, що він є уродженцем Чернівців і починав свій шлях в академії донецького Шахтаря.
- У 2022 році Рибака помітили скаути Ла Масії, і він перейшов до Барселони, де вже зарекомендував себе як майбутній талант.
- Рибак був у складі збірної України U-16 під час січневого збору команди.