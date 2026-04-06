"Блаугран" торжествовали в нескольких возрастных категориях, включая ту, где выступает наш соотечественник. Соперником в решающем матче стали сверстники из Ромы, пишет MIC Football в инстаграме.

Какие соревнования выиграла Барселона благодаря украинцу?

Mediterrainian International Cup проводится ежегодно в Каталонии с участием молодежных и юношеских команд известных футбольных академий Европы. В категории U-16 до финала дошли воспитанники Ла Масии, То есть системы Барселоны, и представители римской Ромы.

Счет после первого тайма был 1:1, причем каталонцы пропустили уже на 2-й минуте, но быстро отыгрались.

А во втором тайме наступил звездный час Артема Рыбака из юношеской сборной Украины. Хавбек отличился на 56-ой минуте, и Рома уже не нашла в себе сил выровнять положение до финального свистка.

Поэтому 2:1 – Рыбак вместе с партнерами поднял над головой кубок MIC Football.

Артем уже не впервые приносит своей команде победу в финалах – в январе он отметился дублем, благодаря которому Барселона получила кубок Alkass.

Что известно об Артеме Рыбаке?