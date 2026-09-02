Мбаппе хотели похитить: 18-летний француз возглавлял банду и составлял список жертв

Во Франции задержали 18-летнего юношу, которого подозревают в подготовке ограблений и похищений. Среди потенциальных жертв оказался нападающий Реала Килиан Мбаппе.

По данным следствия, молодой преступник координировал действия сообщников через социальные сети. После анализа изъятых телефонов правоохранители обнаружили планы целой серии преступлений, сообщает Le Parisien.

Мбаппе был среди потенциальных жертв

Юноша мог быть лидером группы, которая планировала незаконные действия в отношении 26 потенциальных жертв. Среди них был Килиан Мбаппе, выступающий за мадридский Реал.

Впрочем, футболист был не единственным известным или состоятельным человеком в списке. Злоумышленники также могли планировать нападения на неназванного французского рэпера, торговца мясом и нескольких бизнесменов.

По версии следствия, фигурант использовал в социальных сетях псевдоним "Лестер Z" и через него отдавал указания другим участникам группы. Правоохранители считают, что он мог координировать подготовку преступлений удаленно.

Следствие обнаружило доказательства в телефонах

21 августа молодому человеку официально предъявили обвинение по делу об ограблении часового магазина, которое произошло в апреле. Вместе с ним в этом деле фигурировал один из возможных сообщников.

В ходе расследования правоохранители изучили изъятые телефоны и обнаружили информацию, указывающую на подготовку новых преступлений. По данным следствия, планы охватывали период с 11 апреля по 19 августа.

Молодого человека взяли под стражу и поместили в одиночную камеру. Его предполагаемого сообщника уволили, однако он остался под судебным надзором.