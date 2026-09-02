Молодий злочинець, за даними слідства, координував дії спільників через соцмережі. Після аналізу вилучених телефонів правоохоронці виявили плани щодо цілої серії злочинів, повідомляє Le Parisien.

Мбаппе був серед потенційних жертв

Юнак міг бути лідером групи, яка планувала незаконні дії щодо 26 потенційних жертв. Серед них був Кіліан Мбаппе, який виступає за мадридський Реал.

Втім, футболіст був не єдиною відомою або заможною людиною у списку. Зловмисники також могли планувати напади на неназваного французького репера, торговця м'ясом та кількох бізнесменів.

За версією слідства, фігурант використовував у соціальних мережах псевдонім "Лестер Z" та через нього віддавав вказівки іншим учасникам групи. Правоохоронці вважають, що він міг координувати підготовку злочинів дистанційно.

Слідство знайшло докази у телефонах

21 серпня юнаку офіційно висунули звинувачення у справі про пограбування годинникового магазину, яке сталося у квітні. Разом із ним у цій справі фігурував один із можливих спільників.

Під час розслідування правоохоронці вивчили вилучені телефони та знайшли інформацію, яка вказувала на підготовку нових злочинів. За даними слідства, плани охоплювали період з 11 квітня до 19 серпня.

Молодика взяли під варту та помістили до одиночної камери. Його ймовірного спільника звільнили, однак він залишився під судовим наглядом.