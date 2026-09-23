Жером Ротен обвинил Килиана Мбаппе и его окружение в нечестной кампании за "Золотой мяч". Бывший игрок сборной Франции сделал резкое заявление, сообщает Rothen s'enflamme.

Ротен обвинил Мбаппе в борьбе за награду

По словам Ротена, Мбаппе якобы пытается заручиться поддержкой для победы в голосовании.

Я ни в коем случае не буду держать язык за зубами. Не знаю, осознаете ли вы, что прямо сейчас он пытается купить себе голоса, чтобы получить этот чертов "Золотой мяч",

– заявил бывший игрок сборной Франции.

Жером Ротен также утверждает, что Мбаппе формирует вокруг себя команду людей, которые работают ради его победы в голосовании.

По словам экс-футболиста, подобная ситуация якобы свидетельствует о масштабной кампании в поддержку французского нападающего.

Каковы могут быть последствия для Мбаппе

Наиболее резко Ротен высказался о возможных последствиях победы Мбаппе. Экс-футболист убежден, что награда не принесет нападающему ожидаемого эффекта.

Я уверен, что "Золотой мяч" для него будет все равно что мертвому припарка. Если "Золотой мяч" достанется ему, думаю, в конце концов он останется практически один,

– сказал Ротен.

В то же время Мбаппе действительно входит в число главных претендентов на "Золотой мяч" вместе с Гарри Кейном, Родри, Ламином Ямалем, Усманом Дембеле и Лео Месси.

К слову, Жером Ротен выступал в составе сборной Франции с 2003 по 2007 год. Больше всего он проявил себя в составе ПСЖ, за который сыграл 139 матчей и забил 10 голов.